Озеленение Бишкека выглядит так, будто больной девочке на голову вешают бантик

Озеленение в Бишкеке сегодня выглядит так, будто больной девочке на голову вешают бантик. Об этом на Бишкекском экологическом форуме сообщил исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин.

«Вопросы озеленения в столице чаще рассматривают как вопрос романтиков-экологов. Но это не вопрос сохранения деревьев, а здоровья», — сказал он.

По его словам, Бишкек расположен в зоне полупустынь и без озеленения жить в нем некомфортно. «Климат Бишкека формируется внутри города. Представить, как было бы в столице без зеленого каркаса, просто — площадь Ала-Тоо: пыльно, жарко, сухо, с порывами ветра», — отметил он.

Дмитрий Ветошкин добавил, что сегодня под озеленением понимаются разные подходы.

«Газоны, дерево в ящике — это не озеленение, а украшательство. К сожалению, за 28 лет у нас так и не появился опыт по озеленению. Рады, что мэрия и Бишкекзеленхоз прислушиваются к нашим рекомендациям. Столица стала красивее, выделяется большой бюджет на озеленение. Но, немного грубо скажу, мы сейчас больной лысой девочке вешаем бантик. Мы не решаем проблемы. Необходимо переходить от декоративного к экологическому подходу», — отметил он.