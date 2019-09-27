12:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Озеленение Бишкека выглядит так, будто больной девочке на голову вешают бантик

Озеленение в Бишкеке сегодня выглядит так, будто больной девочке на голову вешают бантик. Об этом на Бишкекском экологическом форуме сообщил исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин.

«Вопросы озеленения в столице чаще рассматривают как вопрос романтиков-экологов. Но это не вопрос сохранения деревьев, а здоровья», — сказал он.

По его словам, Бишкек расположен в зоне полупустынь и без озеленения жить в нем некомфортно. «Климат Бишкека формируется внутри города. Представить, как было бы в столице без зеленого каркаса, просто — площадь Ала-Тоо: пыльно, жарко, сухо, с порывами ветра», — отметил он.

Дмитрий Ветошкин добавил, что сегодня под озеленением понимаются разные подходы.

«Газоны, дерево в ящике — это не озеленение, а украшательство. К сожалению, за 28 лет у нас так и не появился опыт по озеленению. Рады, что мэрия и Бишкекзеленхоз прислушиваются к нашим рекомендациям. Столица стала красивее, выделяется большой бюджет на озеленение. Но, немного грубо скажу, мы сейчас больной лысой девочке вешаем бантик. Мы не решаем проблемы. Необходимо переходить от декоративного к экологическому подходу», — отметил он.
Ссылка:
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
Газон по новой методике посева появится в парке на Южной магистрали
Еще один сквер появится в микрорайоне «Джал»
Цветы и деревья. Как выглядит Бишкек с высоты птичьего полета
Дефективный ремонт, или почему дороги проваливаются
Для «цветочных деревьев» купили горшки из Европы. Бишкекчане недовольны
В Бишкеке хотят разбить еще один парк. Мэрия ждет предложений от горожан
Гавайский уголок появился в бишкекском парке «Молодежный»
Эскизы нового парка в южной части Бишкека показали в мэрии. Ждут предложений
Ширдак из цветов появился возле филармонии в Бишкеке
В Бишкеке начали реконструкцию Театрального сквера
Популярные новости
Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За&nbsp;что задержан Егор Скобеев Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За что задержан Егор Скобеев
Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из&nbsp;Кыргызстана Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из Кыргызстана
В&nbsp;отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела В отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела
Насколько хорошо вы&nbsp;знаете кыргызский язык? Тест Насколько хорошо вы знаете кыргызский язык? Тест
Бизнес
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
ШороGame. Компания &laquo;Шоро&raquo; запустила уникальную игру с&nbsp;дополненной реальностью ШороGame. Компания «Шоро» запустила уникальную игру с дополненной реальностью
КИТ-2019. Реализованные государственные услуги в&nbsp;MegaPay КИТ-2019. Реализованные государственные услуги в MegaPay
Сотовые телефоны в&nbsp;рассрочку за&nbsp;30&nbsp;минут от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;офисах Megastore Сотовые телефоны в рассрочку за 30 минут от «Бакай Банка» в офисах Megastore