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Общество

Журналист Адилет Айтикеев легализовался в США. Получил грин-карту

Журналист Адилет Айтикеев в США получил грин-карту. Информацию он подтвердил 24.kg.

По его словам, у него нет и не было статуса политического беженца ни в Америке, ни в других странах.

«Я три года ждал решения о моем статусе беженца в США. Параллельно сдал документы на грин-карту. Сейчас выиграл ее. Вопрос о статусе беженца автоматически снят, дело закроют. У меня нет вопросов и претензий, тем более в Кыргызстане изменилась политическая ситуация. Я ведь подвергался гонениям во времена президентства Алмазбека Атамбаева», — рассказал Адилет Айтикеев.

Семья Адилета Айтикеева находится в Кыргызстане.

«После моего отъезда у меня в Кыргызстане родилась дочь. Мы с ней знакомы только по телефону, по интернету. С нетерпением жду встречи с семьей», — говорит он.

Бывший главный редактор газеты «Искра» Адилет Айтикеев покинул страну в 2016 году. Он тогда заявил, что был вынужден уехать из-за открытых угроз, поступающих в связи с его политической деятельностью.

По некоторым данным, после событий в Кой-Таше 7-8 августа из страны выехал родной младший брат Адилета Айтикеева Мирбек.

«Я не знаю, где Мирбек. Он со мной не связывался», — говорит Адилет Айтикеев.

Однако источники утверждают, что Мирбек Айтикеев уже находится в США вместе с братом Адилетом.

США как страну для своего проживания выбирают многие известные кыргызстанцы. Сбежал туда бывший депутат Жогорку Кенеша Аскарбек Шадиев, еше ранее там обосновался бывший соратник Алмазбека Атамбаева Бакыт Бешимов. В Америке долгие годы (после свержения Аскара Акаева) живет экс-посол КР Бакыт Абдрисаев, фактически проживает в Штатах еще один бывший посол Замира Сыдыкова.
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