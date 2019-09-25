26 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-14.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Огонбаева, Сатыбалдиева), улицы Ауэзова, Элебесова, переулок Дорожный;

9.00-17.00 — отрезки улиц Пишпекской, Кумарыкской, Мозолева, рынок «Элитстрой», отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Каракумской, Кенсуйской, Якутской, Средней, Абдраева, Казакова, переулки Монгольский, Якутский, Оттукский;

9.30-15.00 — улица Малдыбаева, 36/1, 36/2;

9.30-19.00 — отрезки улиц Буденного, БЧК;

9.30-18.00 — жилмассив «Кайынды» (улица Керамическая), отрезки улиц Талды-Суйской, Жумабека, Раззакова, Баетова, Кулатова, Абая, Лебедева-Кумача, Шоорукова;

13.00-17.00 — жилмассивы «Красный строитель» (улицы Рабочая, Бельская), «Ак-Тилек» (улицы Мажурум-Тал, Жерге-Тал, Чалдыбар), улицы Тыныстанова, Сеченова, Боталиева, переулок Перекопский.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Ленинское (улица Алма-Атинская, ПМК-3, тупик Алма-Атинский), Кок-Джар (улицы Маликова, Чон-Багыш, Егимбаева, Уметалиева, Карагул-Акмат), Пригородное (улицы Суворова, Серегина, Дорожная, Широкая, Эркиндик, Береговая), Виноградное (улица Токтогула), Аламедин (улица Алма-Атинская, переулок Дальный), Байтик (улицы Новостройка, Байтик, Суюнбаева, Береговая, жилмассивы «Ынтымак», «Дружба», новостройка «Эшмамбет у. Б.»), Кашка-Суу, Байтик;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Фрунзе, Железнодорожная, Вишневая, Кирова, Жаштык, Луговая), Гавриловка (улицы Фрунзе, Пушкина, Горького), Студенческое (улица Беговая), Тош-Булак (улица Гагарина), Кызыл-Туу (улицы Табышалиева, Жумабаева, Проектируемая), Ак-Жол (улицы Абая, Фрунзе, Молодежная, Киргизская, Школьная, Восточная), Южный (улицы Комарова, Гагарина, Юбилейная, Вишневая), город Шопоков (улицы Топографическая, Геофизическая, Геология, Южная, Вокзальная, Железнодорожная, Полевая);

14.00-17.00 — села Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым), Манас (улицы Проектируемая, Дружбы);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Толок (улицы Токтогула, Мира), Петровка (улица Заводская), Беловодское (улицы Восточная, Фрунзе Кирова, Звездная, Урожайная), Садовое (улицы Степная, Кузнечная, Пролетарская, Советская), Ак-Суу (улицы Полевая, Маяковского, Спортивная, Южная, Дружбы, Пишпекская, Советская, Добровольского);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — город Кант (улицы Ворошилова, Кирова, Советская, Сакибаева, Пионерская), село Туз (улица Осмонова);

9.00-18.00 — село Жээк (улицы Интернациональная, Пиндюрина, Кирова);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Прогресс, Кайырма, Онбир Джылга, Маданият;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Кюрпюлдек, Кирова.

3 Иссык-Кульская область

7.00-17.00 — села Балбай, Курменты, Ак-Булун, Кутургу, Фрунзе;

8.00-17.00 — села Кок-Мойнок-1, 2, Корумду, города Балыкчи (микрорайон «Сон-Кол», улицы Аманбаева, Мира), Каракол (улицы Пролетарская, Кирова, Жамансариева, Ленина, Горького, Алыбакова, Салиева, Туркестанская, Абдарахманова, Эшенова, Московская, Карасаева);

9.00-17.00 — села Ак-Кочкор, Желе-Добо, Темир-Канат, Жеруй, Кок-Сай, Каджы-Сай;

9.00-17.30 — села Кичи-Орукту, Сары-Тологой, кошары села Николаевка;

10.00-13.00 — село Бостери;

12.00-17.00 — села Боконбаево, Ак-Сай, Эшперов, Торт-Кул, Тура-Суу-1.

4 Ошская область