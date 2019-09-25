Три государственные больницы переведут на самофинансирование

Три государственные больницы хотят перевести на самофинансирование. Об этом на круглом столе сообщил представитель управления организации медпомощи и лекарственной политики Минздрава Кубанычбек Калмаматов.
На первом этапе планируется перевести отделение офтальмологии Национального госпиталя, Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов и Национальный хирургический центр.
Кубанычбек Калмаматов добавил, что документ проходит межведомственное согласование. «Потом будут разработаны стандарты оказания медпомощи, стоимость лечения каждого заболевания», — отметил он.
Представитель Минздрава пояснил, что финансирование пациентов по программе госгарантий по ФОМС и фонду высоких технологий сохранится.