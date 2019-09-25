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Общество

Три государственные больницы переведут на самофинансирование

Три государственные больницы хотят перевести на самофинансирование. Об этом на круглом столе сообщил представитель управления организации медпомощи и лекарственной политики Минздрава Кубанычбек Калмаматов.

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По его словам, в рамках правительственной программы по развитию охраны здоровья населения и системы здравоохранения «Здоровый человек — процветающая страна» предусмотрено в пилотном режиме перевести стационары, имеющие статус государственных или национальных, на самофинансирование.

На первом этапе планируется перевести отделение офтальмологии Национального госпиталя, Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов и Национальный хирургический центр.

Кубанычбек Калмаматов добавил, что документ проходит межведомственное согласование. «Потом будут разработаны стандарты оказания медпомощи, стоимость лечения каждого заболевания», — отметил он.

Представитель Минздрава пояснил, что финансирование пациентов по программе госгарантий по ФОМС и фонду высоких технологий сохранится.
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