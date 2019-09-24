Конфликт на границе. Власти не оглашают истинные причины конфликта на границе

Причины конфликта на кыргызско-таджикской границе в Лейлекском районе могут быть совсем другими. Об этом журналистам после закрытого заседания комитета по международным делам и обороне сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков. Однако чиновник не уточнил, что на самом деле предшествовало приграничному инциденту 16 сентября.

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Отметим, изначально власти двух стран называли основной причиной конфликта начавшееся строительство в приграничной зоне и на неописанных участках. Из-за этого 14 сентября началась стычка местных жителей и пограничников КР и РТ.

По словам вице-премьера, ситуация в селе Максат сегодня стабильная, правоохранительные органы двух государств ведут совместное патрулирование.

«Сегодня там прошел футбольный турнир между жителями двух государств. У нас есть подозрения, что поводом к инциденту послужили совсем другие причины. Ведется следствие, надо многое уточнить», — заявил Жениш Разаков.

Он отметил, что конфликты на границе будут продолжаться, пока не завершится делимитационный и демаркационный процессы.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзоде ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне. Премьер-министры двух стран провели переговоры в приграничном районе для урегулирования конфликта.