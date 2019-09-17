Конфликты на границе. Как рапортовали президенты и что происходит на самом деле

В июле 2019 года состоялась встреча президентов Кыргызстана и Таджикистана Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона.
Пресс-службы глав двух государств взахлеб рассказывали, как плодотворно поговорили лидеры дружественных стран и какое значение встреча имела для решения приграничных конфликтов.
Такого не было с начала нашей независимой истории. Уверен, наша встреча станет крепкой опорой дальнейших решительных действий по укреплению и расширению двустороннего сотрудничества.Сооронбай Жээнбеков
Таджикская сторона также рапортовала об успешных переговорах.
Не прошло и двух месяцев, как на кыргызско-таджикской границе вспыхнул очередной конфликт с перестрелкой и жертвами.
С кыргызской стороны пострадали 13 человек, в том числе 12-летний ребенок, у него огнестрельное ранение. Таджикская сторона сообщает о 12 госпитализированных гражданах РТ.
Сегодня начался второй раунд переговоров.
Конфликты на границе с Таджикистаном происходят постоянно. Взять хотя бы последние несколько лет: с 2010 по 2019 год зафиксировано 155 инцидентов.
За неполный 2019 год только на кыргызско-таджикской границе произошло 10 конфликтов. В сентябре 2019-го это уже второй инцидент на границе. В начале осени произошла стычка в селе Аксай Баткенской области. Тогда таджикские пограничники тоже применили оружие, стреляли в воздух.
Встрече президентов двух стран предшествовали события, которые произошли 22 июля. Тогда в стычке между жителями приграничного села и таджикского анклава Ворух пострадали 14 кыргызстанцев и 11 граждан РТ, один погиб. Стороны закидали друг друга камнями.
За два года президентства Сооронбая Жээнбекова он не раз говорил о необходимости решения приграничных вопросов. Призывал работать на опережение.
«Спокойствие и мир в республике зависят от стабильности на границах. Какая бы ситуация ни возникала, надо работать на опережение и решать все вопросы совместно с представителями местной власти и населением, не допускать различные провокации», — говорил президент в марте, когда на границе вспыхнул очередной конфликт.
Но события накануне опять показали, что власти на опережение работать не умеют.
А вот что глава государства говорил в начале июля:
Но большинство переговоров выглядят красиво только на фотографиях пресс-служб, на местах же жители и пограничники продолжают буквально воевать.
Продуктивные переговоры ведутся с Таджикистаном. Мы с Эмомали Рахмоном пришли к единому мнению, едины и наши цели.Сооронбай Жээнбеков
Алмазбек Атамбаев в бытность президентом тоже любил похвастать своими достижениями. И не изменил он этой привычке, уйдя с поста главы государства. В разгар июльского конфликта на границе он выступил с заявлением, дескать, когда он был главой государства, приграничные противоречия «успешно разрешались и переговоры по демаркации и делимитации с Эмомали Рахмоном выходили на финишную прямую».
Но при Атамбаеве вопрос описания границ с Таджикистаном не сдвинулся с мертвой точки.
46 процентов, то есть около половины совместной границы, или
Завершая президентский срок в ноябре 2017 года и подводя итоги национальной стратегии устойчивого развития, Алмазбек Атамбаев заявил, что провел реформу в армии.
«Шесть лет назад у нас ее не было. Я провел много бессонных ночей, когда были проблемы на границе, когда нам угрожали войной. Но у нас не было армии. Теперь она у нас есть, мы готовы дать отпор любому, кто захочет помешать мирной жизни наших граждан», — сказал тогда теперь находящийся под арестом бывший президент.
Однако конфликты, где погибают офицеры, в том числе элитных подразделений, доказывают обратное. Защитить ни себя, ни граждан сегодняшняя армия Кыргызстана не способна.
Надо отдать должное воле узбекских властей, с которыми в последний год правления Атамбаева удалось наладить диалог. С приходом Шавката Мирзиеева был подписан договор о кыргызско-узбекской границе.
Вопрос сдвинулся с мертвой точки, вслед за переговорами начались реальные действия по делимитации и демаркации госграницы с РУз. Но действия властей КР по урегулированию вопросов местные жители не одобрили, однако в правительстве объяснили, почему вынуждены пойти на такой шаг — отдать часть земель соседнему государству.
Вопрос же с Таджикистаном наши власти решить пока не могут. Не хватает политической воли или «дырки» на границе кому-то очень нужны и очень выгодны?