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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты (183)

Конфликты на границе. Как рапортовали президенты и что происходит на самом деле

Фото из интернета. Встреча Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона в Ворухе

В июле 2019 года состоялась встреча президентов Кыргызстана и Таджикистана Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона.

Пресс-службы глав двух государств взахлеб рассказывали, как плодотворно поговорили лидеры дружественных стран и какое значение встреча имела для решения приграничных конфликтов.

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«Мы удовлетворены вчерашними переговорами, которые прошли в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. Искренне рад достигнутым договоренностям по активизации двустороннего сотрудничества. Мы проявили единство мнений по ускорению делимитации кыргызско-таджикской границы, договорились по границе вести работу «от простого к сложному», придерживаясь взаимного уважения и учета взаимных интересов», — цитировала пресс-служба Сооронбая Жээнбекова.

Такого не было с начала нашей независимой истории. Уверен, наша встреча станет крепкой опорой дальнейших решительных действий по укреплению и расширению двустороннего сотрудничества.

Сооронбай Жээнбеков

Таджикская сторона также рапортовала об успешных переговорах.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Президенты двух стран в резиденции на Иссык-Куле, лето-2019
 «В ходе беседы Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков обсудили широкий спектр вопросов, касающихся таджикско-кыргызской государственной границы. Особый акцент сделан на необходимости продолжения процесса делимитации госграницы, предотвращения и пресечения пограничных инцидентов, недопущения возникновения провокационных ситуаций на приграничных территориях двух стран, а также проведении государственными органами сторон на постоянной основе разъяснительных работ среди населения относительно мирного сосуществования», — отмечалось в официальном сообщении президентской администрации Таджикистана.

Не прошло и двух месяцев, как на кыргызско-таджикской границе вспыхнул очередной конфликт с перестрелкой и жертвами.

С кыргызской стороны пострадали 13 человек, в том числе 12-летний ребенок, у него огнестрельное ранение. Таджикская сторона сообщает о 12 госпитализированных гражданах РТ.

Ситуация в селе Максат в местности «Футбольное поле» Лейлекского района остается напряженной. На место выехали премьер-министр, члены правительства и депутаты Жогорку Кенеша.

Сегодня начался второй раунд переговоров.

Конфликты на границе с Таджикистаном происходят постоянно. Взять хотя бы последние несколько лет: с 2010 по 2019 год зафиксировано 155 инцидентов.

В 2010-м произошло 24 приграничных конфликта, в 2011-м — 18, в 2012-м — 18, в 2013-м — 19, в 2014-м — 32, в 2015-м — 10, в 2016-м — 11, в 2017-м — 10, в 2018-м — 7.

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За неполный 2019 год только на кыргызско-таджикской границе произошло 10 конфликтов. В сентябре 2019-го это уже второй инцидент на границе. В начале осени произошла стычка в селе Аксай Баткенской области. Тогда таджикские пограничники тоже применили оружие, стреляли в воздух.

Встрече президентов двух стран предшествовали события, которые произошли 22 июля. Тогда в стычке между жителями приграничного села и таджикского анклава Ворух пострадали 14 кыргызстанцев и 11 граждан РТ, один погиб. Стороны закидали друг друга камнями.

из Интернета
Фото из Интернета. Президенты двух стран выступают за добрососедские отношения

За два года президентства Сооронбая Жээнбекова он не раз говорил о необходимости решения приграничных вопросов. Призывал работать на опережение.

«Спокойствие и мир в республике зависят от стабильности на границах. Какая бы ситуация ни возникала, надо работать на опережение и решать все вопросы совместно с представителями местной власти и населением, не допускать различные провокации», — говорил президент в марте, когда на границе вспыхнул очередной конфликт.

Но события накануне опять показали, что власти на опережение работать не умеют.

Стычки в селе Максат начались еще 14 сентября, власти же отправились урегулировать ситуацию только сегодня, когда с обеих сторон есть раненые и убитый — боец спецназа «Бору» прапорщик Равшан Муминов. У него сиротами остались трое детей.

А вот что глава государства говорил в начале июля: 

Продуктивные переговоры ведутся с Таджикистаном. Мы с Эмомали Рахмоном пришли к единому мнению, едины и наши цели.

Сооронбай Жээнбеков
Но большинство переговоров выглядят красиво только на фотографиях пресс-служб, на местах же жители и пограничники продолжают буквально воевать.

Sputnik.kg
Фото Sputnik.kg

Алмазбек Атамбаев в бытность президентом тоже любил похвастать своими достижениями. И не изменил он этой привычке, уйдя с поста главы государства. В разгар июльского конфликта на границе он выступил с заявлением, дескать, когда он был главой государства, приграничные противоречия «успешно разрешались и переговоры по демаркации и делимитации с Эмомали Рахмоном выходили на финишную прямую».

Но при Атамбаеве вопрос описания границ с Таджикистаном не сдвинулся с мертвой точки.

46 процентов, то есть около половины совместной границы, или 450,9 километра, проходящей по густонаселенным пунктам, до сих пор не описаны.

Завершая президентский срок в ноябре 2017 года и подводя итоги национальной стратегии устойчивого развития, Алмазбек Атамбаев заявил, что провел реформу в армии.

«Шесть лет назад у нас ее не было. Я провел много бессонных ночей, когда были проблемы на границе, когда нам угрожали войной. Но у нас не было армии. Теперь она у нас есть, мы готовы дать отпор любому, кто захочет помешать мирной жизни наших граждан», — сказал тогда теперь находящийся под арестом бывший президент.

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Однако конфликты, где погибают офицеры, в том числе элитных подразделений, доказывают обратное. Защитить ни себя, ни граждан сегодняшняя армия Кыргызстана не способна.

Надо отдать должное воле узбекских властей, с которыми в последний год правления Атамбаева удалось наладить диалог. С приходом Шавката Мирзиеева был подписан договор о кыргызско-узбекской границе.

Вопрос сдвинулся с мертвой точки, вслед за переговорами начались реальные действия по делимитации и демаркации госграницы с РУз. Но действия властей КР по урегулированию вопросов местные жители не одобрили, однако в правительстве объяснили, почему вынуждены пойти на такой шаг — отдать часть земель соседнему государству.

Вопрос же с Таджикистаном наши власти решить пока не могут. Не хватает политической воли или «дырки» на границе кому-то очень нужны и очень выгодны?
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