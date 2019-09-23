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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (231)

Госкомиссия по Кой-Ташу. Главы МВД и ГКНБ проходят по делу свидетелями

В рамках уголовных дел по событиям 7-8 августа действиям сотрудников правоохранительных органов будет дана юридическая оценка. Об этом сообщил военный прокурор Нуркамал Набиев во время заседания госкомиссии по изучению ситуации в Кой-Таше.

По его словам, в настоящий момент допрашиваются почти все силовики, которые находились в селе во время беспорядков.

«Правоохранительным органам обязательно будет дана юридическая оценка. Этот вопрос расследуется в рамках возбужденных уголовных дел. По итогам следствия мы дадим подробности и известим общественность. Почти все силовики, начиная от министра и председателя ГКНБ, допрашиваются. Пока в качестве свидетелей», — сказал Нуркамал Набиев.

Напомним, что после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В состав комиссии вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Свое заключение они должны представить Жогорку Кенешу к концу сентября.
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