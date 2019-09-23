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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (451)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Обвиняемый просит вызвать Текебаева и Масалиева

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Один из подсудимых — экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев ходатайствует о вызове в суд бывшего депутата, лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и нардепа Исхака Масалиева. Он отметил, что Омурбек Текебаев в 2013 и 2014 годах активно участвовал в обсуждении ратификации соглашения о модернизации ТЭЦ. А Исхак Масалиев был в составе депутатской комиссии, созданной после аварии на ТЭЦ в январе 2018 года, и у него особое мнение.

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Судья считает, что необходимости в приглашении этих лиц нет, поскольку они не имеют отношения непосредственно к реконструкции теплоцентрали.  

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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