Мост на улице Токтоналиева. Мэрия ждет замечаний горожан

Мост на улице Токтоналиева через реку Ала-Арчу открыли накануне. Городские власти признали, что есть недоработки, и пообещали их устранить.
На официальном аккаунте муниципалита в Twitter отмечается, что мэрия ждет замечаний от горожан.Напомним, через мост улица Токтоналиева соединится с улицей Медерова. В мэрии называют это одним из решений по разгрузке потоков автомобилей в направлении север — юг.
Длина моста через реку Ала-Арчу — 36 метров, ширина, включая тротуары, — 21,5 метра. Проезжая часть — 15 метров. Он построен в рамках первой фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека».