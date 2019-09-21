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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (371)

Мост на улице Токтоналиева. Мэрия ждет замечаний горожан

Мост на улице Токтоналиева через реку Ала-Арчу открыли накануне. Городские власти признали, что есть недоработки, и пообещали их устранить.

На официальном аккаунте муниципалита в Twitter отмечается, что мэрия ждет замечаний от горожан.

Напомним, через мост улица Токтоналиева соединится с улицей Медерова. В мэрии называют это одним из решений по разгрузке потоков автомобилей в направлении север  юг.

Длина моста через реку Ала-Арчу 36 метров, ширина, включая тротуары, — 21,5 метра. Проезжая часть — 15 метров. Он построен в рамках первой фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека».
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