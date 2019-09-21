Мост на улице Токтоналиева. Мэрия ждет замечаний горожан

Мост на улице Токтоналиева через реку Ала-Арчу открыли накануне. Городские власти признали, что есть недоработки, и пообещали их устранить.

На официальном аккаунте муниципалита в Twitter отмечается, что мэрия ждет замечаний от горожан.

Мост на Токтоналиева завершён. Движение открыто. У нас есть ещё замечания к подрядчику, детали дороги для пешеходов ещё будут доделываться. Все ваши замечания ждём по тел:

(0550) 305-010 #Бишкексүйүктүүшаарыбыз pic.twitter.com/FgjXNU49mw — Мэрия города Бишкек (@bishkekcityhall) September 20, 2019

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Напомним, через мост улица Токтоналиева соединится с улицей Медерова. В мэрии называют это одним из решений по разгрузке потоков автомобилей в направлении северюг.

Длина моста через реку Ала-Арчу — 36 метров, ширина, включая тротуары, — 21,5 метра. Проезжая часть — 15 метров. Он построен в рамках первой фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека».