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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (131)

Врачи предупреждают, что Аиде Саляновой необходима операция на сердце

Врачи Национального кардиологического центра настоятельно рекомендуют бывшему генпрокурору Аиде Саляновой сделать операцию на сердце. Об этом 24.kg сообщила ее сестра Чинара Турдалиева.

По ее словам, Аиду Салянову на прошлой неделе выписали из больницы. На консилиуме решено направить пациентку на операцию, иначе процесс поражения сердечной мышцы будет необратим.

«Но где прооперируют Аиду Салянову и когда именно, мы еще не решили. Впереди пересмотр ее уголовного дела о продлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву в Верховном суде по вновь открывшимся обстоятельствам. Материалы по ней, как одному из фигурантов дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева, выделены в отдельное производство. Сначала надо разобраться с этим. Однако врачи, правда, рекомендовали не тянуть», — подчеркнула Чинара Турдалиева.

Дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность бывшего президента Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению Азиза Батукаева. Он проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.
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