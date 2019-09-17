Дело Атамбаева. Младшему сыну разрешили свидание с отцом

Младшему сыну бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева Кадыру разрешили свидание с отцом. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По его словам, сейчас он уже находится в ГКНБ. Встречу разрешили в связи с днем рождения Алмазбека Атамбаева. Сегодня ему исполняется 63 года.

Ранее адвокат Сергей Слесарев рассказал 24.kg, что о свидании просила и супруга бывшего президента Раиса Атамбаева.

Напомним, СДПК приглашала сегодня сторонников прийти в сквер имени Максима Горького в Бишкеке и оставить свои пожелания Алмазбеку Атамбаеву. В планах также были организация концерта и выступление всех желающих с песнями и танцами. Но в связи с конфликтом в Лейлекском районе Баткенской области на кыргызско-таджикской границе творческий вечер отменили.

Поздравить бывшего главу госудасртва социал-демократы предлагают на своей странице в Facеbook.