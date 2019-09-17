Держитесь, дорогой Алмазбек Шаршенович! СДПК поздравила бывшего президента

Сегодня бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву исполнилось 63 года. День рождения он отмечает в тюремной камере СИЗО ГКНБ.

СДПК, которой Алмазбек Атамбаев бессменно руководил более 25 лет, сегодня поздравила своего лидера с днем рождения.

«От всей души поздравляем вас с днем рождения! Несмотря на море лжи и клеветы, которые выплеснули на вас в последнее время, для нас, ваших соратников по партии, вы остаетесь примером человека и политика. «Честь дороже жизни!» — говорили вы. И для нас эти слова остаются моральным ориентиром. Вы очень много уже сделали для Кыргызстана, и этот ваш вклад со временем получит в народной памяти достойную оценку. Пожалуйста, знайте, что вы не одиноки, что в Кыргызстане есть люди, которые не дадут растоптать ваше наследие. Впереди у вас сложные испытания. Верим, что у вас хватит сил, чтобы их пережить и добиться восстановления справедливости. В этот день душой мы с вами, Алмазбек Шаршенович! Желаем вам терпения и здоровья с тем, чтобы выстоять в тяжелые времена. «Судьбе назло!» — точно так, как вы говорили в своей песне. Держитесь, дорогой Алмазбек Шаршенович! Будем бороться вместе», — говорится в тексте поздравления.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Бывший президент проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.