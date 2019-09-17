09:52
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (213)

Держитесь, дорогой Алмазбек Шаршенович! СДПК поздравила бывшего президента

Сегодня бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву исполнилось 63 года. День рождения он отмечает в тюремной камере СИЗО ГКНБ.

СДПК, которой Алмазбек Атамбаев бессменно руководил более 25 лет, сегодня поздравила своего лидера с днем рождения.

«От всей души поздравляем вас с днем рождения! Несмотря на море лжи и клеветы, которые выплеснули на вас в последнее время, для нас, ваших соратников по партии, вы остаетесь примером человека и политика. «Честь дороже жизни!» — говорили вы. И для нас эти слова остаются моральным ориентиром. Вы очень много уже сделали для Кыргызстана, и этот ваш вклад со временем получит в народной памяти достойную оценку. Пожалуйста, знайте, что вы не одиноки, что в Кыргызстане есть люди, которые не дадут растоптать ваше наследие. Впереди у вас сложные испытания. Верим, что у вас хватит сил, чтобы их пережить и добиться восстановления справедливости. В этот день душой мы с вами, Алмазбек Шаршенович! Желаем вам терпения и здоровья с тем, чтобы выстоять в тяжелые времена. «Судьбе назло!» — точно так, как вы говорили в своей песне. Держитесь, дорогой Алмазбек Шаршенович! Будем бороться вместе», — говорится в тексте поздравления.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Бывший президент проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.
Ссылка:
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
Танцев не будет. СДПК отменила творческий вечер в честь Алмазбека Атамбаева
Дело Атамбаева. Карамушкину, Кодуранову и членов СДПК вновь вызвали на допрос
Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие
Поздравь бывшего. В день рождения Атамбаева организуют точку по сбору пожеланий
Представители ГКНБ объяснили членам госкомиссии, почему в Кой-Таше была «Альфа»
Дело Атамбаева. Генпрокуратура ответила на требование отставки глав ГКНБ и МВД
СДПК просит генпрокурора возбудить дело на Сооронбая Жээнбекова и уволиться
Почти 2 тысячи человек требуют отставки главы ГКНБ из-за событий в Кой-Таше
Дело Атамбаева. Адвокат намерен пожаловаться в суд на МВД
Дело Атамбаева. МВД заявляет, что адвокаты намеренно тянут с ознакомлением дела
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения В Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Самба, румба, ла-ла-ла. Бек Борбиев впервые записал песню на&nbsp;русском языке Самба, румба, ла-ла-ла. Бек Борбиев впервые записал песню на русском языке
Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие
Бизнес
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z