14:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Конфликт на границе. Таджикистан осваивает спорные земли в нарушение соглашений

Таджикистан, нарушая условия соглашений, осваивает неописанные участки. Об этом 24.kg сообщил глава Жаны-Жерского айыл окмоту Лейлекского района Баткенской области Кыдырбек Айбалаев.

По его словам, по соглашению между РТ и Кыргызстаном 14 гектаров земли в селе Максат относятся к спорной территории.

«Несмотря на запрет любой деятельности на этом участке, жители Таджикистана продолжают постепенно осваивать землю. Есть несколько хозяйств, которые сажают деревья. Теперь стали строить военный объект. К сожалению, наши граждане не заинтересованы в отстаивании своих прав на эту территорию, из-за отсутствия инфраструктуры и безработицы они уезжают из приграничных сел. Поэтому местному населению нужна поддержка правительства», — заявил Кыдырбек Айбалаев.

Напомним, что 14 сентября в селе Максат Лейлекского района Баткенской области на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. Таджикская сторона высыпала 10 грузовиков с щебнем на условной линии границы.

По данным местных органов, ситуация в регионе стабильная, РТ приостановила строительные работы.  Силовые структуры обеих стран продолжают нести усиленный вариант службы.
Ссылка:
просмотров: 318
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт на границе с Таджикистаном. Ситуация остается стабильно-напряженной
ГПС: Обстановка на границе стабильная, местные жители разошлись
На кыргызско-таджикской границе вновь неспокойно. Собралось около 50 жителей
На границе вновь конфликт. Таджикские пограничники стреляли в воздух
На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт из-за дороги
Конфликт на границе. Погранслужба КР рассказала подробности инцидента
Конфликт на границе. Восемь пострадавших еще в больнице
Пострадавшие при конфликте на кыргызско-таджикской границе получат компенсации
Депутат Карамат Орозова требует собрать внеочередное заседание Жогорку Кенеша
Причины конфликта на границе Кыргызстан и Таджикистан выяснят совместно
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения В Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения
Омурбек Текебаев снова заявил о&nbsp;фальсификации дела о&nbsp;взятке Омурбек Текебаев снова заявил о фальсификации дела о взятке
Лунара Мамытова уверена, что учителя зарабатывают шесть тысяч сомов в&nbsp;день Лунара Мамытова уверена, что учителя зарабатывают шесть тысяч сомов в день
Омурбек Текебаев: На&nbsp;встречу с&nbsp;президентом меня лично не&nbsp;приглашали Омурбек Текебаев: На встречу с президентом меня лично не приглашали
Бизнес
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z
MegaHome: мобильная связь, интернет и&nbsp;цифровое&nbsp;ТВ в&nbsp;одном тарифе от&nbsp;MegaCom MegaHome: мобильная связь, интернет и цифровое ТВ в одном тарифе от MegaCom
Как счастливчик сорвал куш в&nbsp;более чем полмиллиона сомов в&nbsp;акции FLASH БАНК Как счастливчик сорвал куш в более чем полмиллиона сомов в акции FLASH БАНК