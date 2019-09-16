Конфликт на границе. Таджикистан осваивает спорные земли в нарушение соглашений

Таджикистан, нарушая условия соглашений, осваивает неописанные участки. Об этом 24.kg сообщил глава Жаны-Жерского айыл окмоту Лейлекского района Баткенской области Кыдырбек Айбалаев.

По его словам, по соглашению между РТ и Кыргызстаном 14 гектаров земли в селе Максат относятся к спорной территории.

«Несмотря на запрет любой деятельности на этом участке, жители Таджикистана продолжают постепенно осваивать землю. Есть несколько хозяйств, которые сажают деревья. Теперь стали строить военный объект. К сожалению, наши граждане не заинтересованы в отстаивании своих прав на эту территорию, из-за отсутствия инфраструктуры и безработицы они уезжают из приграничных сел. Поэтому местному населению нужна поддержка правительства», — заявил Кыдырбек Айбалаев.

Напомним, что 14 сентября в селе Максат Лейлекского района Баткенской области на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. Таджикская сторона высыпала 10 грузовиков с щебнем на условной линии границы.

По данным местных органов, ситуация в регионе стабильная, РТ приостановила строительные работы. Силовые структуры обеих стран продолжают нести усиленный вариант службы.