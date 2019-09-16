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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (150)

Конфликт на границе с Таджикистаном. Ситуация остается стабильно-напряженной

Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы стабильно-напряженная. Об этом 24.kg сообщил аким Лейлекского района Баймурат Бекмуратов. 

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По его словам, силовые структуры обеих стран продолжают нести усиленный вариант службы.

«В настоящий момент скопления граждан Кыргызстана или Таджикистана нет. Переговоры продолжаются. По некоторым данным, таджикская сторона возводит военный объект, поскольку строят его военнослужащие. Строительство приостановлено со вчерашнего дня, но РТ нарушила ранее подписанное соглашение о запрете строительных работ на несогласованном участке границы. Среди населения проводятся разъяснительные работы», — сказал Баймурат Бекмуратов.

Напомним, 14 сентября в селе Максат в местности «Футбольное поле» Лейлекского района Баткенской области на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. Таджикская сторона высыпала 10 грузовиков с щебнем на условной линии границы.

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