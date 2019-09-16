Фото дня. Мы угробим свою страну: как в Чаткале изменился пейзаж за десять лет

Известный фотожурналист Влад Ушаков разместил на своей странице в Facebook два снимка Абдыжапара Нурдинова, снятых в Чаткале с одного ракурса в одной местности и с разницей в десять лет. Он предложил обратить внимание, как изменилась экология.

Две фотографии существенно разнятся. Утопающий в зелени пойменных лесов Чандалаш спустя десять лет превратился в мертвую зону, где практически не осталось деревьев.

Фото Абдыжапара Нурдинова.

Как отмечает Влад Ушаков, Чаткальский район расположен в 770 километрах от Бишкека. Это один из самых отдаленных горных регионов Кыргызстана. В последние годы здесь активно ведется разработка полезных ископаемых, разведанных еще в советское время.