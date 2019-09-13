В Военной прокуратуре объяснили, на каком основании изъяты документы СДПК

Депутат парламента Асель Кодуранова вышла с приема от военного прокурора Нуркамала Набиева.

По ее словам, заместитель главы надзорного органа объяснил, на каком основании следователи забрали из штаба СДПК компьютеры и документы.

«Со слов прокурора, выемка была произведена на основании постановления Первомайского районного суда. В связи с тем, что на кабинетах не было надписи «СДПК», оттуда забрали компьютеры. На вопрос, почему не пригласили представителей партии, он ответил, что все процедуры провели в присутствии бухгалтера «Медиа Форума» и все было в рамках закона», — сказала Асель Кодуранова.

Она добавила, что руководитель секретариата партии и гендиректор «Медиа Форума» должны встретиться с представителями следственной группы. Им обеспечат доступ к кабинетам, чтобы они могли забрать договор аренды помещений.

Напомним, накануне следователи Военной прокуратуры изъяли документы из офиса партии СДПК. Ранее социал-демократы провели акцию у здания ВП КР. Они требовали разрешить доступ к рабочим местам. В партии подчеркивают, что по постановлению следователя их не пустили в здание «Медиа Форума». Кундуз Жолдубаева напомнила, что партийцы являются такими же арендаторами, как и другие съемщики помещений ОАО «Медиа Форум».