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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (207)

Дело Атамбаева. Военному прокурору передали письмо с претензиями

В Бишкеке около здания Военной прокуратуры собрались представители партии СДПК.

По словам заместителя председателя партии Кундуз Жолдубаевой, пришедшие хотят спросить у военного прокурора Нуркамала Набиева, на каком основании проверяется деятельность СДПК.

К военному прокурору зашла депутат Асель Кодуранова. Депутат занесла ему письмо, где указывается, что 12 сентября неизвестные люди без ордера на обыск зашли в опечатанные ранее помещения штаба партии.

«Без ордера они произвели выемку компьютерного оборудования и документов. Законные представители партии не были уведомлены и не присутствовали при изъятии техники и документов. Им не предоставили список имущества, которое изъято. Политическая партия СДПК является самостоятельным юридическим лицом», — говорится в письме.

Напомним, накануне следователи Военной прокуратуры изъяли документы из офиса партии СДПК. Ранее социал-демократы провели акцию у здания ВП КР. Они требовали разрешить доступ к рабочим местам. В партии подчеркивают, что по постановлению следователя их не пустили в здание «Медиа Форума». Кундуз Жолдубаева напомнила, что партийцы являются такими же арендаторами, как и другие съемщики помещений ОАО «Медиа Форум».
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