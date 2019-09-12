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Общество

13 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Кулатова, Чехова, переулок Ашхабадский;
  • 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 45, улица Ш.Руставели, 54а, отрезки улиц Фрунзе, Панфилова, Раззакова;
  • 9.00-19.30 — жилмассив «Дордой» (улицы Эмгекчил, Ибраимова-2);
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Древесной, Осмонкула, Жибек Жолу, Тургенева;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Он-Арча, Куюкова, Кара-Коо, Узун-Булак, 14, 15);
  • 10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Алтын-Ордо».

2Чуйская область


Аламединсский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Арашан (улицы Бектембаева, Аламединская), Ленинское (улица Алма-Атинская), Горная Маевка (улица Школьная), «Городок энергетиков», 1-3, 14, 14а, 15, Маевка (улицы Молодой Гвардии, Восточная, Набережная, Полевая, Новая, Молодежная, Больничная, Школьная), Карла Маркса (улицы Пушкина, Фабричная, Калинина);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — поселок Северный (улицы Октябрьская, Степная, Пушкина, Советская, Почтовая), села Гавриловка (улица Горького, переулки Забайкальский, Школьный), Новопавловка (улицы Корсаковых, Степная, Северная, Деповская, Луговая, Проектируемая, Фрунзе, Садовая, Лавровых, Советская, Почтовая, Ала-Арчинская), Военно-Антоновка (улицы Полярная, Кирова, Пионерская, Пушкина, Ала-Арчинская, Пограничная, Северная, Красноармейская), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Токтогула, Гагарина, Четинди), Асылбаш (улицы Жаны Турмуш, ущелье Холодное);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Полтавка (улицы Партизанская, Центральная, Коминтерна).

3Иссык-Кульская область

  • 8.00-16.00 — села Орто-Токой, Таш-Сарай, город Балыкчи (улица Строительная);
  • 7.00-19.00 — села Оттук, Кара-Шар, Кызыл-Туу, Кара-Коо, Алабаш, Турас-Суу, Бар-Булак, Шор-Булак, Кара-Талаа, Калкагар, Дон-Тала;
  • 9.00-17.00 — села Ананьево, Бает.
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