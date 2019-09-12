Ремонт улицы Московской. Полностью дорогу закрывать не будут

Во время ремонта улицы Московской полностью дорогу перекрывать не будут. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев.

По его словам, протяженность участка от улицы Абдрахманова до проспекта Манаса — около двух километров.

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«Если мы сразу ее закроем, будет коллапс. Начнем на участке от улицы Абдрахманова до Тоголока Молдо. При этом в направлении север — юг первое время будут открыты для проезда перекрестки с улицами Логвиненко и Панфилова и Тоголока Молдо», — сказал Уланбек Азыгалиев.

Он добавил, что мэрия столицы рассматривает возможность сделать временно двусторонней одну из улиц — Боконбаева, Токтогула или Киевскую.

«Вопрос количества сторон решает ГУОБДД. Мы передали карты и схемы движения, они посмотрят и в зависимости от потока примут решение», — отметил вице-мэр.

По его словам, муниципалитет прорабатывает временные схемы маршрутов общественного транспорта и микроавтобусов. «Троллейбусы, которые ходили по улице Московской, направляем на Киевскую», — заметил Уланбек Азыгалиев.

Он подчеркнул, что ремонт данного отрезка улицы Московской не планировали в этом году. «После реализации проекта «Восстановление дорожной сети» у нас осталась часть средств, месяца два вели переговоры с китайской стороной о том, чтобы на них отремонтировать Московскую», — пояснил вице-мэр.

Напомним, что ремонт улицы Московской начнется 14 сентября.