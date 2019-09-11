Фестиваль коммуникаций Red Jolbors объявил спикеров и темы лекций

28-29 сентября в Алматы состоится VIII Центральноазиатский фестиваль коммуникаций Red Jolbors. Участников ждет насыщенная программа. С каждым годом организаторы повышают планку, приглашая на Red Jolbors спикеров с внушительным послужным списком.

Топовые специалисты из сферы коммуникаций, рекламы, маркетинга, брендинга, event-индустрии поделятся своим опытом, инсайтами, расскажут о лучших кейсах и ответят на вопросы участников.

1 Денис Елисеев

Креативный директор, управляющий партнер агентства Friends Moscow. Денис 15 лет работает в рекламной индустрии. Неоднократно побеждал на международных и локальных фестивалях в области рекламы: Cannes Lions, Epica, FWA, Golden Drum, Golden Hammer, Piaf, ADCR AWARDS, МФР Red Apple, «Белый квадрат», Effie, КМФР, «Идея».

Выступит с лекцией «Мы ничего не придумываем сами».

2 Денис Лапшинов

Исполнительный креативный директор, сооснователь независимого креативного агентства SLAVA. Свою карьеру начал в агентстве BBDO Moscow, где разрабатывал кампании для Pepsico и P&G. Денис — обладатель множества международных наград, включая Cannes Lions, Eurobest, Golden Drum, Effie & Red Apple и другие.

Выступит с лекцией «От любви до ненависти и обратно».

3 Фархад Кучкаров

Директор по стратегии Depot branding agency. В индустрии более 15 лет, работал с ведущими российскими и международными компаниями, такими как KFC, Danone, Wrigley, Unilever, Bic, Nestle и многими другими. Обладатель большинства международных рекламных наград, включая золото ADC*E, шорт-лист и серебро «Каннских львов», наград различного уровня на фестивалях Epica, Eurobest, Red Apple, Red Dot, Pent awards, Adstars, Golden Drum и многих других.

Выступит с «Лекцией обо всем».

4 Артем Филимонов

Креативный директор POSSIBLE. В индустрии уже более 10 лет, успел поработать с Ford, Mercedes-Benz, Kaspersky Lab, музеем «ГАРАЖ», Mail.ru, Alibaba, LENTA, X5 Retail, Utkonos.ru, Carlsberg, PepsiCo, Bayer, «Сбербанк», WWF, Greenpeace, United Nations. Работы Артема побеждали на Effie, «Идея», PIAF, Cannes Lions, ADCR, ADC*E, Red Dot Awards (Grand Prix), Ad Black Sea, FWA, Red Apple и EPICA.

Выступит с лекцией «Эволюция подхода к медиа».

5 Сергей Костров

Директор департамента внеэфирного промоушна телеканала «ТНТ». Присоединился к команде «ТНТ» два года назад. С 2011 по 2017 год являлся директором по новому бизнесу, а позже исполнительным директором агентства BBDO Branding, в котором отвечал за развитие бизнеса и работу с ключевыми клиентами («ВТБ», «Карусель», «ВЭБ», «ГПМ-Холдинг», «Ингосстрах», «О’КЕЙ», Worldclass, «Технониколь», «Русское море», ФК «Открытие»).

Выступит с лекцией «Законы выживания в медиа».

6 Софья Герштейн

Еvent-директор, партнер агентства DEPARTAMENT New&Wow Marketing. Десять лет в индустрии. Преподаватель московской Школы продвинутых коммуникаций «M-A-C-S Клиенты»: Bentley, Bvlgari, Porsche, Adidas, Mercedes-Benz, «Яндекс», Lexus, Alfa Bank, Philips, Lenovo, Four Seasons Hotel, Clarins, Subaru, Pernod Ricard, «Русал», «Билайн», «Новатэк».

Выступит с лекцией «Зачем брендам нужны ивенты?».

7 Андрей Пауков

Креативный продюсер/режиссер и сооснователь креативного агентства Zebra Hero. Работал с брендами Samsung, Google, «Альфа-Банк», Kinder Chocolate, Reebok, «ПИК», «МТС». Обладатель множества престижных наград: White Square, AdBlackSea, Red Apple, ADCR, ADC*E, КМФР, PIAF, MIXX awards, премии «Лайк», премии Neforum, «Серебряный Меркурий».

Выступит с лекцией «Как снимать рекламу, за которую не стыдно?».

8 Евгений Давыдов

Генеральный директор и сооснователь коммуникационного агентства SETTERS. За четыре года штат SETTERS увеличился с 3 до 125 человек, офисы компании появились в Москве и Санкт-Петербурге. Евгений проводит корпоративные лекции для команд международных брендов и является спикером многих курсов образовательного направления SETTERS — SETTERS Education.

Выступит с лекцией «Маркетинг в социальных медиа. Тактика и стратегия».

9 Дмитрий Втулкин

Креативный директор BBDO Moscow — отвечает за региональные (Восточно-Европейский регион — 33 страны) и локальные компании брендов PepsiCo. До этого работал в качестве креативного директора на бренде Tele2 и digital / new-mediagroup head на молодежном (GenZ) сегменте «МТС».

Выступит с лекцией «Поколение Z-orro. Герои в масках».

24.kg является информационным партнером VIII Центральноазиатского фестиваля коммуникаций Red Jolbors. Ознакомиться с подробной информацией о спикерах и приобрести билеты можно на официальном сайте www.jolbors.com.