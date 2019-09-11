В Бишкеке около «Белого дома» митингующие грозят сжечь себя

В Бишкеке около «Белого дома» проходит митинг двух жительниц села Кызыл-Кыштак.

Женщины грозят сжечь себя из-за того, что глава сельской администрации не выдает им участки, а другим якобы продает за большие деньги.

«Мы готовы сжечь себя. Из Бишкека не уедем, пока нас не примет Сооронбай Жээнбеков. Глава айыл окмоту Шарабидин Капаров продает участки за большие суммы, а нуждающимся отказывает. Сейчас сельчане живут по пять семей в одном доме. Это несправедливо», — сказала Орозкан Токторалиева.

К участникам акции протеста вышли представители администрации президента. Они пригласили их в общественную приемную.