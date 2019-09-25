Митинг на площади. Активисты просят встречи с депутатами парламента

В Бишкеке у здания Жогорку Кенеша проходит митинг активистов, выступающих против горнодобывающих компаний.

Пришедшие на место милиционеры объяснили, что по решению Первомайского районного суда столицы до 30 сентября любые митинги и акции протеста запрещены.

Участники акции протеста пришли в общественную приемную Жогорку Кенеша. Они оставили заявку на встречу с депутатами.

В частности, митингующие хотят встретиться с председателем комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша Кожобеком Рыспаевым.

По словам инициатора Элери Битекчи, участники акции протеста просят встречи с парламентариями Алмамбетом Шыкмаматовым и Алтынбеком Сулаймановым. Они являются инициаторами законопроекта «О запрете деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений».

«Мы хотим спросить у депутатов, почему законопроект тормозят. Парламентарии обещали рассмотреть его до летних каникул», — сказал Элери Битекчи.