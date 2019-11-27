Правовая клиника «Адилет» готова юридически помогать участникам митинга #Reакция

Руководитель правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова сообщила на своей странице в Facebook, что организация готова помогать участникам митинга #Reакция, если у них возникнут проблемы юридического характера.

«В социальных сетях появилась информация, что участников митинга отслеживают, задерживают. Если такие факты будут иметь место, то мы готовы оказать юридическую помощь. Митинг носил абсолютно мирный характер, никаких провокаций не было», — прокомментировала 24.kg Чолпон Джакупова инициативу.

Напомним, 25 ноября в Бишкеке прошел мирный митинг, организованный активными бишкекчанами, пользователями соцсетей. Участники акции протеста требовали от властей решительных действий в борьбе с коррупцией.

Поводом для организации митинга стало молчание президента, правительства, депутатов и руководителей силовых органов на факты, озвученные в журналистском расследовании Kloop, «Азаттыка» и OCCRP о коррупционных схемах на таможне. Бишкекчане требуют привлечь к ответственности всех, кто причастен к незаконному выводу денег из страны.