Милиция готовится к разгону антиправительственного митинга

На улице Льва Толстого возле строительного гипермаркета «Два прораба» стоят автобусы и милиционеры. Они готовятся к разгону митинга, организованного бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым возле здания «Форум». Об этом сообщает читатель 24.kg.

Он прислал видео и фото с места.

«Видим, что тут много милиции, они в специальной одежде с дубинками. Видимо, скоро будет разгон митинга», — отмечает читатель.

Напомним, около здания «Форум проходит митинг под лозунгом «Соке болбой калды» («Соке уже не тот»). Перед собравшимися выступил бывший президент Алмазбек Атамбаев. Участники призывают президента подать в отставку, а парламент — самораспуститься.