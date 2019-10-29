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Агент 024

В селе Беловодском закрыли Дом молодежи

В селе Беловодском закрыли Дом молодежи. Об этом 24.kg сообщили жители села.

По их словам, там танцевальная студия, тренажерный зал и посещения стоят достаточно дешево. На каком основании опечатали здание, сельчане не знают.

Они обратились в айыл окмоту и собираются выйти на митинг.  Местные власти в свою очередь пояснили, что здание нуждается в ремонте, поэтому занятия там временно прекращены. 

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