Митинг торговцев Ошского рынка закончился. Что им пообещал мэр

В Бишкеке завершился митинг торговцев Ошского рынка. Участники акции протеста высказали свои требования мэру столицы Азизу Суракматову и разошлись.

Они просили главу столичного муниципалитета подключить их торговые точки к электроэнергии. Градоначальник заявил, что в течение 10 дней митингующие должны подготовить все необходимые документы. После чего им проведут электричество.

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«Земельный участок принадлежит ЗАО «Берекет», есть споры между торговцами и администрацией рынка по поводу эксплуатации этой земли. Руководство ЗАО в одностороннем порядке отключило их от электроэнергии. Мы дали поручение включить рубильники», — рассказал журналистам Азиз Суракматов.

Он также отметил, что часть участка, где расположены торговые точки, находится в частной собственности у ЗАО «Берекет». «По краям — вдоль реки Ала-Арчи — муниципальная земля. Но больше 10 лет назад ее передали в аренду этому же ЗАО. Сейчас выясняется, на каком основании ее отдали», — отметил мэр.

Как сообщалось ранее, торговцы возмущены, что председатель правления ЗАО «Берекет» Болот Бегалиев взял в аренду муниципальную землю в 2010 году и на этом участке построил торговый комплекс. Всех арендаторов мест вынуждают переехать в новый ТЦ. Торговцы отказываются подписывать новый договор с руководством ЗАО.