11:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (198)

Ирине Карамушкиной объяснили, почему не снят арест со здания «Медиа Форума»

Депутат парламента Ирина Карамушкина вышла с приема у военного прокурора Нуркамала Набиева.

Читайте по теме
Члены СДПК собрались у Военной прокуратуры

По словам парламентария, заместитель главы надзорного органа объяснил ей, что арест со здания «Медиа Форума» не может быть снят, потому что ведется следствие по делу бывшего президента.

«Там есть восемь арендаторов, помимо СДПК. Эти люди вместе с компанией несут убытки. Нарушена бухгалтерия. Военный прокурор отметил, что по закону материалы, поступившие в их ведомство, могут рассматриваться в течение 19 дней. Мы подали заявление 3 сентября, соответственно, нужно ждать ответа до 22-го», — сказала Ирина Карамушкина.
Ссылка:
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
Члены СДПК собрались у Военной прокуратуры
Дело Атамбаева. У Ирины Карамушкиной изъяли телефон
Ирину Карамушкину не стали допрашивать без адвоката
Ирину Карамушкину вновь вызвали на допрос. Адвокат отказался от ее защиты
Официальный сайт СДПК взломан. Все данные удалены
Партия СДПК обратилась в Военную прокуратуру. Требуют пустить на работу
Захват заложников в доме Атамбаева. Что Ирина Карамушкина делала в Кой-Таше
Дело Атамбаева. Ирину Карамушкину отпустили под домашний арест
Мера пресечения Ирине Карамушкиной. Версия депутата о событиях в Кой-Таше
Депутата Ирину Карамушкину обвинили в захвате заложников
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев: Я&nbsp;действительно хотел, чтобы Жээнбекова избрали президентом Алмазбек Атамбаев: Я действительно хотел, чтобы Жээнбекова избрали президентом
СДПК просит генпрокурора возбудить дело на&nbsp;Сооронбая Жээнбекова и&nbsp;уволиться СДПК просит генпрокурора возбудить дело на Сооронбая Жээнбекова и уволиться
Неделя-24. Что делает Алмазбек Атамбаев в&nbsp;СИЗО и&nbsp;контейнерная школа в&nbsp;Нарыне Неделя-24. Что делает Алмазбек Атамбаев в СИЗО и контейнерная школа в Нарыне
Смертельное ДТП с&nbsp;автобусом. УОБДД рассказало подробности автокатастрофы Смертельное ДТП с автобусом. УОБДД рассказало подробности автокатастрофы
Бизнес
Кыргызтелеком обеспечит техническую поддержку Национальных игр кочевников Кыргызтелеком обеспечит техническую поддержку Национальных игр кочевников
Кыргызтелеком в&nbsp;2019 году подключил к&nbsp;интернету 1&nbsp;тысячу 564 объекта Кыргызтелеком в 2019 году подключил к интернету 1 тысячу 564 объекта
Вместе дешевле! Знаете&nbsp;ли вы, сколько ваша семья тратит на&nbsp;связь ежемесячно? Вместе дешевле! Знаете ли вы, сколько ваша семья тратит на связь ежемесячно?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; пять лет динамичного развития «Газпром Кыргызстан» — пять лет динамичного развития