Ирине Карамушкиной объяснили, почему не снят арест со здания «Медиа Форума»

Депутат парламента Ирина Карамушкина вышла с приема у военного прокурора Нуркамала Набиева.

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По словам парламентария, заместитель главы надзорного органа объяснил ей, что арест со здания «Медиа Форума» не может быть снят, потому что ведется следствие по делу бывшего президента.

«Там есть восемь арендаторов, помимо СДПК. Эти люди вместе с компанией несут убытки. Нарушена бухгалтерия. Военный прокурор отметил, что по закону материалы, поступившие в их ведомство, могут рассматриваться в течение 19 дней. Мы подали заявление 3 сентября, соответственно, нужно ждать ответа до 22-го», — сказала Ирина Карамушкина.