Члены СДПК собрались у Военной прокуратуры

Сегодня у здания Военной прокуратуры собрались члены СДПК.

Они просят, чтобы их принял военный прокурор Нуркамал Набиев.

В окне выдачи пропусков собравшимся сообщили, что сегодня приема граждан нет. Однако, по словам Кундуз Жолдубаевой, в таком случае члены партии будут принимать граждан около Военной прокуратуры.

«Мы оставляли официальное заявление, где просили дать доступ к рабочим местам в офисе СДПК. До сих пор ответа не получили. Заявление приняли в производство. Либо нам дадут ответ, либо мы останемся принимать людей около Военной прокуратуры», — сказала Кундуз Жолдубаева.

На прием к военному прокурору зашла депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина.