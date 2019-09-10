11 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 46, отрезок улицы 50 лет Победы, улица Ш.Руставели, 58;

9.00-19.30 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Сайма-Таш, Молдокулова, Ахунбаева, Достоевского);

9.30-17.00 — отрезки улиц Чернышевского, Карасаева, Элебаева, Он-Арча, Куюковой, Фатьянова, Кулатова, Боконбаева, Сельповской, Мессароша, Ильменской, переулок Гвардейский;

переулок Гвардейский; 9.30-19.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Каныкей, Ак-Таала, Ак-Балта);

9.30-13.00 — отрезки улиц Панфилова, Кулатова, переулок Актюбинский;

9.30-12.00 — отрезки улиц Иваницына, Павлова, переулок Краснознаменный;

10.00-17.00 — отрезки улиц 9 Января, Брестской, Абаканской;

10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Ак-Тилек» (улицы Надырбек, Биримдик, переулок Надырбек), улицы Кайынды, Керамическая.

2 Чуйская область

9.00-17.00 — села Кара-Жигач (улицы Фрунзе, Бек-Тоо), Маевка (улицы Молодой Гвардии, Восточная), Восток (улицы Степная, Сельповская), Арашан (улицы Проектируемая, Татырская, Бектембаева, Чункурчак, Кошокбека, Молдобека), Аламедин (улицы Некрасова, Суворова, Заводская, тупик Гагарина), Кой-Таш (улицы Кой-Ташская, Аблесова, Ракишова, Проектируемая), Заречное (жилмассив «3,5 га», улицы Юбилейная, Таласская Ала-Арчинская, Набережная), Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Коммунарская, переулки Южный, Зеленый, Садовый);

Аламединский РЭС

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улица Достук), Арал (улица Картамбаева), Комсомольское (улицы Центральная, Набережная, Озерная), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Омурбека), Мирное (улицы Киргизская, Победы, Мира), Кунтуу (улицы Садовая, Иманалиева), Гавриловка (улицы Горького, Пушкина, Забайкальская, Дружбы, Школьная, Северная, Новая), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Беловодское (улицы Колхозная, Дружбы), Александровка (улицы Крупская, Чапаева), Спартак (улицы Ленина, Попова);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улица Горького), Дмитриевка (улицы Первомайская, Ленина, Калинина, Комарова);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Аскер, Алга, Мээнеткеч, Калыгул, Бурана.

3Иссык-Кульская область

7.00-19.00 — села Тогуз-Булак, Жер-Уй, Кок-Сай, Капчыгай, Кол-Тор, Конур-Олон;

7.00-20.00 — села Тамга, Тосор;

8.00-17.00 — села Кок-Мойнок-1, Кок-Мойнок-2;

8.30-17.00 — села Арал, Мин-Булак, Долон, Тасма, Кош-Добо;

9.00-17.00 — села Ичке-Булун, Кытай, Талды-Суу, Башарина, Техникум, село Каджи-Сай (пансионаты), часть села Жолголот;

9.00-18.00 — села Корумду, Карал-Добо, Сары-Ой, Баетова.

4 Ошская область