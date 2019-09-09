17:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (354)

Сорвались сроки ремонта дорог и эстакадного моста. В мэрии рассказали почему

Мэрия Бишкека не успевает закончить ремонт двух дорог из-за реконструкции теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Читайте по теме
Улицу Токтогула для проезда обещают открыть 10 сентября
По ее данным, муниципалитет планировал на средства китайских грантов отремонтировать улицы Токтогула (от проспекта Манаса до бульвара Молодой Гвардии) и Льва Толстого (от улицы 7 Апреля в восточном направлении).

«На улице Токтогула по заказу ОАО «Бишкектеплосеть» компания «Юнис Курулуш» ремонтирует магистральные теплосети. Подрядчик должен восстановить дорожное покрытие. Все работы должны были завершиться еще 25 августа. Однако во время инспекции вице-мэра Уланбека Азыгалиева, представители компании сообщили, что технологический процесс не позволяет завершить ремонт ранее 10 сентября. Санитарно-экологическая инспекция мэрии уже составила протокол согласно Кодексу о нарушениях. Комиссия примет решение о наложении штрафа компании «Юнис Курулуш» в размере 23 тысяч сомов», — отметили в мэрии.

Похожая ситуация и со строительством эстакадного моста. Из-за реконструкции тепловых сетей его строительство приостановлено.

Читайте по теме
Ремонт улицы Льва Толстого могут перенести на 2020 год
«Сроки начала работ тоже без конца отодвигались со стороны ОАО «Бишкектеплосеть» по ряду их внутренних нерешенных вопросов», — отметили в мэрии.

Муниципалитет согласовывает с китайской компанией перенос дорожных работ на улице Льва Толстого между Достоевского и 7 Апреля на будущий год. Для строительства отрезка потребуется один месяц.

«Несмотря на неоднократные требования мэрии, ОАО «Бишкектеплосеть» срывает график производственных работ по строительству дорог», — отметили в муниципалитете.

В Бишкектеплосети возразили, что не являются заказчиком работ на улице Токтогула и их не финансируют.

«Строительная компания «Юнис Курулуш» работает на основании ранее выданных технических условий на присоединение к тепловым сетям. «Бишкектеплосеть» выдала технические условия на присоединение семи объектов», — отметили в компании.

По данным Бишкектеплосети, строительная компания является генподрядчиком и консолидирует денежные средства семи соинвесторов, которым также были выданы технические условия на подключение к тепловым сетям строящихся объектов.
Ссылка:
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
Полив деревьев в Бишкеке обернулся «дождем» в подземке
Ремонт улицы Льва Толстого могут перенести на 2020 год
В Бишкеке планируют отремонтировать еще один отрезок улицы Московской
Улицу Токтогула для проезда обещают открыть 10 сентября
Улица Московская в Бишкеке открыта для движения транспорта
Не успели. Улицу Московскую откроют на два дня позже обещанного
Просят заасфальтировать. По улице Чалдоварской в Бишкеке сложно проехать
Улицу Токтогула в Бишкеке открыли для проезда транспорта
Ремонт улицы Московской обещают закончить 28 августа
Перекопали и забыли. Бишкекчане просят восстановить улицу Чокморова
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев: Я&nbsp;действительно хотел, чтобы Жээнбекова избрали президентом Алмазбек Атамбаев: Я действительно хотел, чтобы Жээнбекова избрали президентом
Неделя-24. Что делает Алмазбек Атамбаев в&nbsp;СИЗО и&nbsp;контейнерная школа в&nbsp;Нарыне Неделя-24. Что делает Алмазбек Атамбаев в СИЗО и контейнерная школа в Нарыне
Драка возле супермаркета. Активисты на&nbsp;митинге требуют отставки главы МВД Драка возле супермаркета. Активисты на митинге требуют отставки главы МВД
Алмазбек Aтамбаев: Я&nbsp;недостаточно критически подошел к&nbsp;изучению преемника Алмазбек Aтамбаев: Я недостаточно критически подошел к изучению преемника
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; приглашает всех принять участие в&nbsp;забеге &laquo;Сохраним снежного барса&raquo; «Бакай Банк» приглашает всех принять участие в забеге «Сохраним снежного барса»
Технология 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О!. Увеличены емкость и&nbsp;охват в&nbsp;регионах Технология 4G LTE от О!. Увеличены емкость и охват в регионах
Снижение цен на&nbsp;самые востребованные смартфоны в&nbsp;MegaStore Снижение цен на самые востребованные смартфоны в MegaStore
15&nbsp;августа совершен первый звонок в&nbsp;сети нового оператора SALAM 15 августа совершен первый звонок в сети нового оператора SALAM