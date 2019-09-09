Сорвались сроки ремонта дорог и эстакадного моста. В мэрии рассказали почему

Мэрия Бишкека не успевает закончить ремонт двух дорог из-за реконструкции теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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По ее данным, муниципалитет планировал на средства китайских грантов отремонтировать улицы Токтогула (от проспекта Манаса до бульвара Молодой Гвардии) и Льва Толстого (от улицы 7 Апреля в восточном направлении).

«На улице Токтогула по заказу ОАО «Бишкектеплосеть» компания «Юнис Курулуш» ремонтирует магистральные теплосети. Подрядчик должен восстановить дорожное покрытие. Все работы должны были завершиться еще 25 августа. Однако во время инспекции вице-мэра Уланбека Азыгалиева, представители компании сообщили, что технологический процесс не позволяет завершить ремонт ранее 10 сентября. Санитарно-экологическая инспекция мэрии уже составила протокол согласно Кодексу о нарушениях. Комиссия примет решение о наложении штрафа компании «Юнис Курулуш» в размере 23 тысяч сомов», — отметили в мэрии.

Похожая ситуация и со строительством эстакадного моста. Из-за реконструкции тепловых сетей его строительство приостановлено.

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«Сроки начала работ тоже без конца отодвигались со стороны ОАО «Бишкектеплосеть» по ряду их внутренних нерешенных вопросов», — отметили в мэрии.

Муниципалитет согласовывает с китайской компанией перенос дорожных работ на улице Льва Толстого между Достоевского и 7 Апреля на будущий год. Для строительства отрезка потребуется один месяц.

«Несмотря на неоднократные требования мэрии, ОАО «Бишкектеплосеть» срывает график производственных работ по строительству дорог», — отметили в муниципалитете.

В Бишкектеплосети возразили, что не являются заказчиком работ на улице Токтогула и их не финансируют.

«Строительная компания «Юнис Курулуш» работает на основании ранее выданных технических условий на присоединение к тепловым сетям. «Бишкектеплосеть» выдала технические условия на присоединение семи объектов», — отметили в компании.

По данным Бишкектеплосети, строительная компания является генподрядчиком и консолидирует денежные средства семи соинвесторов, которым также были выданы технические условия на подключение к тепловым сетям строящихся объектов.