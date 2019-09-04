Ремонт улицы Льва Толстого могут перенести на 2020 год

Ремонт улицы Льва Толстого восточнее улицы 7 Апреля в Бишкеке могут перенести на 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, на участке продолжают перенос теплосетей, из-за чего строительство эстакадного моста и ремонт дороги приостановили.

Вице-мэр Уланбек Азыгалиев поручил возобновить ремонт на эстакадном мосту и открыть движение на участке. Он практически завершен, осталось уложить асфальт. Водители получат возможность проезжать от улицы Ауэзова до Достоевского.

Реконструкция теплосетей идет восточнее улицы 7 Апреля. Подрядчик ОсОО «Технотоп» должен завершить работы до 1 января 2020 года. Однако обещает закончить до 1 ноября 2019-го.

«Строители работают в две смены, но ускориться еще больше невозможно из-за жесткого графика поставок труб из России. Последняя партия должна поступить через две недели», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что ремонт улицы Льва Толстого могут завершить в этом году, если подрядчик закончит работы в обещанный срок, а осень будет сухой и теплой.

«Однако муниципалитет ведет переговоры с китайской стороной о возможном переносе дорожных работ на 2020 год. Для строительства этого отрезка достаточно месяца, и даже при неблагоприятной погоде весной его завершат в первой половине 2020 года», — отметили в мэрии.