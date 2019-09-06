Дело Атамбаева. Правоохранительные органы не проводили проверок мечети

Со стороны правоохранительных и следственных органов никаких проверок по вопросу мечети «7-апрель шейиттери», в том числе по ее деятельности, никогда не проводилось и не проводится. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В надзорном органе в очередной раз уточнили, что деятельность мечети не ограничивалась и она функционирует в обычном режиме. Это, по данным надзорного органа, неоднократно подтверждал и имам Абдышукур Нарматов.

«В соответствии с требованиями Конституции и Закона «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР», государство уважает религиозные чувства граждан, не допускает действий, направленных на противопоставление и обострение религиозных отношений, не вмешивается в деятельность религиозных организаций, не допускает установление каких-либо преимуществ или ограничений, связанных с их деятельностью. В этой связи Генеральная прокуратура просит общественность не спекулировать на указанной теме и не играть на религиозных чувствах прихожан», — сообщили в Генпрокуратуре.

Мечеть «7-апрель шейиттери» открыли в апреле 2019 года с участием Алмазбека Атамбаева. Он говорил, что возводить ее помогали друзья.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.