Дело Атамбаева. На мечеть, построенную бывшим президентом, наложили арест

Первомайский районный суд наложил арест на мечеть «7-апрель шейиттери» в 7-м микрорайоне Бишкека. Следствие устанавливает, на какие деньги бывший президент Алмазбек Атамбаев построил ее. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

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Отмечено, что земельный участок площадью 1 гектар и мечеть зарегистрированы на ОсОО «Научно-производственная фирма «Форум», принадлежащее бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. В ГП КР уточнили, что следствие выясняет источник происхождения средств, на которые построили мечеть.

Мечеть «7-апрель шейиттери» открыли в апреле 2019 года с участием Алмазбека Атамбаева. Он говорил, что возводить ее помогали друзья.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября. Завтра Бишкекский горсуд рассмотрит жалобу юристов Атамбаева на это решение первой инстанции.