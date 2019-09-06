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Общество

Власти в очередной раз пытаются ограничить интернет. В парламенте опровергают

Гражданский активист Рита Карасартова сообщила 24.kg, что в парламент из аппарата президента направляется законопроект об ограничении действий пользователей в интернете.

По ее словам, речь, возможно, идет о попытке выявить по IP-адресам пользователей, распространяющих контент, негативно влияющий на детей, содержащий информацию сексуальной направленности, а также видео и фотографии. «Аналогичный документ принят в России. Мы уже сталкивались с такой инициативой. Я говорю о законопроекте «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию». Но медиаэксперты резко отреагировали на это предложение, заявив, что такая попытка может привести к цензурированию СМИ», — сказала Рита Карасартова.

Однако в аппарате Жогорку Кенеша 24.kg заявили, что никакой проект об ограничениях в Сети не поступал. В Институте медиа полиси также отметили, что, пока нет предмета разговора, комментировать бессмысленно. 
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