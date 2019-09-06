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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (147)

Суд над экс-мэрами. Адвокаты обжалуют продленный срок задержания подзащитных

Процесс в Ленинском районном суде Бишкека по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова отложили.

Адвокат Сергей Слесарев подал апелляцию в Бишкекский городской суд для рассмотрения изменения меры пресечения его подзащитным.

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На прошлом заседании председательствующий судья продлил срок содержания под стражей до 6 ноября.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей.

По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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