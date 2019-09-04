11:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (145)

Суд над экс-мэрами. Все обвиняемые должны быть на свободе, считает адвокат

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Ранее судья Кубанычбек Касымбеков заявил о необходимости рассмотрения меры пресечения обвиняемым.

Прокуроры просили продлить срок содержания под стражей, адвокаты — отпустить под домашний арест.

Адвокат Сергей Слесарев заявил, что суд игнорирует кодексы, нарушены все принципы: никакой состязательности, равности сторон, справедливости.

«С июня 2018 года Кубанычбек Кулматов находится под стражей, с июля — Албек Ибраимов. Одна фраза решает все: «Особо тяжкое преступление». Да ничего она не решает!» — заявил адвокат.

Сергей Слесарев отметил, что все обвиняемые должны быть на свободе.

«Правосудие наше разделило всех здесь в суде пополам. Те, кто сам себя и других оговорил, могут находиться на свободе. А те, кто это не сделал, могут находиться под стражей. Таким образом достигается «правосудие», — сказал он.

Судья удалился в совещательную комнату.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них содержатся под стражей в СИЗО ГКНБ. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка:
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
Финпол допросил Албека Ибраимова. Пока в качестве свидетеля
Дело экс-мэров. Как пансионат «Солнечный берег» сменил владельца
Суд над экс-мэрами. Албек Ибраимов отказался отвечать на вопросы
Суд над экс-мэрами. Албека Ибраимова допросили в ГСБЭП
Дело экс-мэров. Путаница в показаниях обвиняемых и с арендой участков
Суд над экс-мэрами. Кто и как распределял участки в южной части города
Суд над экс-мэрами. Почему мэрия продала участки в южной зоне
Дело «Дастана». Защита просит обеспечить явку пострадавших
Дело «Дастана». За что Албеку Ибраимову выплатили вознаграждение в $150 тысяч
Суд над экс-мэрами. Как земельный участок хозяев сменил
Популярные новости
Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по&nbsp;его делу с&nbsp;семьей Атамбаева Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по его делу с семьей Атамбаева
Пропавшего на&nbsp;Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на&nbsp;берегу Пропавшего на Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на берегу
Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших
Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на&nbsp;вопросы следователей Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на вопросы следователей
Бизнес
Смартфоны Huawei в&nbsp;рассрочку до&nbsp;девяти месяцев без переплат и&nbsp;первого платежа Смартфоны Huawei в рассрочку до девяти месяцев без переплат и первого платежа
MegaCom: новый код 990 уже в&nbsp;продаже! MegaCom: новый код 990 уже в продаже!
Позаботьтесь о&nbsp;будущем ребенка с&nbsp;депозитом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Позаботьтесь о будущем ребенка с депозитом «Детский» от «Бакай Банка»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; выступило официальным спонсором чемпионата мира по&nbsp;бильярдному спорту ОАО «МАМ» выступило официальным спонсором чемпионата мира по бильярдному спорту