Суд над экс-мэрами. Все обвиняемые должны быть на свободе, считает адвокат

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Ранее судья Кубанычбек Касымбеков заявил о необходимости рассмотрения меры пресечения обвиняемым.

Прокуроры просили продлить срок содержания под стражей, адвокаты — отпустить под домашний арест.

Адвокат Сергей Слесарев заявил, что суд игнорирует кодексы, нарушены все принципы: никакой состязательности, равности сторон, справедливости.

«С июня 2018 года Кубанычбек Кулматов находится под стражей, с июля — Албек Ибраимов. Одна фраза решает все: «Особо тяжкое преступление». Да ничего она не решает!» — заявил адвокат.

Сергей Слесарев отметил, что все обвиняемые должны быть на свободе.

«Правосудие наше разделило всех здесь в суде пополам. Те, кто сам себя и других оговорил, могут находиться на свободе. А те, кто это не сделал, могут находиться под стражей. Таким образом достигается «правосудие», — сказал он.

Судья удалился в совещательную комнату.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них содержатся под стражей в СИЗО ГКНБ. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.