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Общество

Водительских удостоверений не будет? Mühlbauer подала жалобу на итоги тендера

Фото 24.kg. Водительское удостоверение. Иллюстративное фото

Компания из Германии Mühlbauer ID Services GmbH подала жалобу в независимую межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов, а также по включению в базу ненадежных поставщиков. Об этом сообщил сайт государственных закупок.

В заявлении Mühlbauer отмечает, что жалоба касается итогов конкурса на изготовление бланков водительских удостоверений национального и международного образцов.

Победителем тендера на поставку бланков водительских удостоверений национального образца признали Банкнотную фабрику Национального банка Казахстана.

Напомним, республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Банкнотная фабрика Национального банка Казахстана» бланки водительских удостоверений национального образца оценило в 50 миллионов 430 тысяч сомов, международного — в 346 тысяч 240 сомов. Компанию признали победителем только по первому лоту.

По второму лоту выиграло ОсОО «Гознак». Оно готово изготовить только бланки водительских удостоверений международного образца за 208 тысяч сомов.

Компания Mühlbauer ID Services GmbH предоставила свое предложение только по первому лоту. Она готова была печатать национальные права за 51 миллион 590 тысяч сомов. Компания не согласна с итогами тендера и считает, что выиграть должна была именно она. Свою позицию она объясняет тем, что по ее предложению окончательная цена документа для закупающей организации (граждан КР) будет дешевле.

«Участников конкурса изначально поставили в неравнозначные условия налогообложения, что могло ввести в заблуждение и повлиять на решение тендерной комиссии. В особых условиях договора указано, что в конкурсную заявку должны быть включены все налоги, пошлины и другие обязательные сборы, взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызстана, а также транспортные расходы на поставку бланков на склад заказчика. Заявка компании Mühlbauer ID Services GmbH полностью выполняла условия», — говорится в заявлении.

Mühlbauer ID Services GmbH приводит подсчеты, по которым конечная цена для водительских прав для кыргызстанцев при ее предложении составляет 77,76 сома, а Банкнотной фабрики Казахстана — 90,63 сома.

Mühlbauer ID Services GmbH считает, что именно она предложила самую низкую цену и тем самым является победителем конкурса. Кроме того, компания просит учесть, что она единственная, кто участвовал в тестировании образцов бланков национальных типов водительских удостоверений в Государственном центре персонификации при Государственном предприятии «Инфоком».

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«Просим запросить у Государственной налоговой и Таможенной служб разъяснения в образовании налогов и сборов в рамках ЕАЭС и провести объективную оценку предложений Банкнотной фабрики Национального банка Казахстана и отменить решение о присвоении ей первого места», — говорится в заявлении компании Mühlbauer ID Services GmbH.

Напомним, что заявки на изготовление бланков водительских прав подавали четыре компании. Тендер состоялся 9 августа. Трое участников ранее упоминались в скандале с поставкой бланков биометрических загранпаспортов. 

На сегодня в ГРС уже закончились бланки водительских удостоверений. Сейчас выдают только временные права.
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