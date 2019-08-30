Омурбек Бабанов посоветовал Текебаеву отдохнуть и заняться семьей

Экс-депутат парламента Омурбек Бабанов прокомментировал освобождение своего бывшего коллеги и лидера «Ата Мекена».

По его словам, Омурбек Текебаев невиновен и его дело имеет политическую подоплеку.

«Это был политзаказ. Я очень рад, что сегодня в нашей стране выносятся именно такие судебные решения. Надеюсь, что в середине сентября его полностью оправдают, так как это хорошо для развития нашей страны и для инвесторов. Нет ничего хорошего в том, что суды будут исполнять чьи-то заказы», — сказал Омурбек Бабанов.

Он посоветовал своему тезке отдохнуть и заняться семьей.

«На видео показывали, что у него маленькая дочь. Жизнь не состоит лишь из политики. В жизни очень много прекрасного, в том числе семья, дети, родина. Надышаться воздухом родины — это прекрасно», — добавил Омурбек Бабанов.

Накануне Первомайский районный суд отпустил Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова из-под стражи, изменив им меру пресечения на домашний арест.

Омурбек Бабанов прилетел в Бишкек 9 августа. Накануне его возвращения ГКНБ сообщал, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам. В том числе по факту выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.