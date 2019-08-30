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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (143)

Суд над экс-мэрами. Албек Ибраимов отказался отвечать на вопросы

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

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Сегодня планировали допросить Албека Ибраимова по эпизоду с выделением земельных участков в южной части города. Однако он отказался давать показания. По словам экс-градоначальника, другие обвиняемые по эпизоду пошли на сделку со следствием и отказались объяснить почему.

«Я думаю, что они пошли на сделку из-за того, что их закрыли на две-три недели в СИЗО ГКНБ. Это было давление», — сказал он.

Свое заявление Албек Ибраимов сделал после того, как другие обвиняемые по эпизоду отказались отвечать на вопросы его адвоката Сергея Слесарева.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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