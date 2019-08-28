Не успели. Улицу Московскую откроют на два дня позже обещанного

Улицу Московскую для проезда автомобильного транспорта откроют 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, дорожные работы на отрезке от проспекта Манаса до бульвара Молодой Гвардии близятся к завершению. Строители уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия.

В мэрии напомнили, что улица Московская ремонтируется за счет средств гранта КНР в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека».

«Согласно производственному плану-графику, ремонтные работы должны были идти 30 дней, но китайская корпорация China Road And Bridge Corporation работает в две смены и завершить работы планирует 30 августа», — отметили в мэрии.

Работы начались 14 августа. Всего отремонтируют 980 метров.

Ранее в мэрии сообщали, что открыть дорогу планировали сегодня, 28 августа.