18:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (349)

Не успели. Улицу Московскую откроют на два дня позже обещанного

Улицу Московскую для проезда автомобильного транспорта откроют 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, дорожные работы на отрезке от проспекта Манаса до бульвара Молодой Гвардии близятся к завершению. Строители уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия.

В мэрии напомнили, что улица Московская ремонтируется за счет средств гранта КНР в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека».

«Согласно производственному плану-графику, ремонтные работы должны были идти 30 дней, но китайская корпорация China Road And Bridge Corporation работает в две смены и завершить работы планирует 30 августа», — отметили в мэрии. 

Работы начались 14 августа. Всего отремонтируют 980 метров. 

Ранее в мэрии сообщали, что открыть дорогу планировали сегодня, 28 августа.
Ссылка:
просмотров: 157
Версия для печати
Материалы по теме
Просят заасфальтировать. По улице Чалдоварской в Бишкеке сложно проехать
Улицу Токтогула в Бишкеке открыли для проезда транспорта
Ремонт улицы Московской обещают закончить 28 августа
Перекопали и забыли. Бишкекчане просят восстановить улицу Чокморова
Сломанные ноги, оторванные бампера. Как мэрия реагирует на открытые люки
Лишь бы залатать. Ремонтом дороги недовольны жители улицы Белорусской
Ремонт дорог в Бишкеке. Почему затягивается начало работ по второй фазе
В Бишкеке с опережением отремонтировали семь улиц
Мэрия будет судиться за тротуары, занятые постройками
Мэрия Бишкека ищет владельца авто, мешающего начать ремонт улицы Московской
Популярные новости
Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с&nbsp;мужем Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с мужем
Водителя Курсана Асанова задержали в&nbsp;Бишкеке Водителя Курсана Асанова задержали в Бишкеке
В&nbsp;ГУОБДД рассказали подробности аварии, в&nbsp;которой погиб сын Садыра Жапарова В ГУОБДД рассказали подробности аварии, в которой погиб сын Садыра Жапарова
Неделя-24. Уголовные дела Алмазбека Атамбаева и&nbsp;кого еще к&nbsp;ним привязали Неделя-24. Уголовные дела Алмазбека Атамбаева и кого еще к ним привязали
Бизнес
Компания MegaCom выступила генеральным партнером турнира по&nbsp;кок-бору Компания MegaCom выступила генеральным партнером турнира по кок-бору
Эковолонтеры собрали более 1&nbsp;тонны мусора Эковолонтеры собрали более 1 тонны мусора
На&nbsp;месторождении Таш-Булак все в&nbsp;норме. Никаких отрицательных изменений нет! На месторождении Таш-Булак все в норме. Никаких отрицательных изменений нет!
5&nbsp;камер в&nbsp;смартфоне! Honor 20&nbsp;и&nbsp;его PRO-версия уже в&nbsp;продаже в&nbsp;O!Store 5 камер в смартфоне! Honor 20 и его PRO-версия уже в продаже в O!Store