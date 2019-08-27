Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента вызвали в Военную прокуратуру

Телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева вызвали в Военную прокуратуру Бишкекского гарнизона. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, в надзорном органе пройдет очная ставка между Канатом Сагымбаевым и его сослуживцем.

«У моего подзащитного и его сослуживца противоречивые показания. Оба проходят по делу как свидетели. У следствия есть процедурные вопросы, поэтому Каната Сагымбаева вызвали в прокуратуру», — сказал Замир Жоошев.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.