Суд над экс-мэрами. Кто и как распределял участки в южной части города

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

В суде допросили бывшего начальника управления земельными ресурсами (УЗР) мэрии Бишкека Урмата Мурзаканова. Он проходит по делу обвиняемым.

Он рассказал, как готовились документы на передачу в аренду участка площадью 3,5 гектара в южной части города.

«В августе 2017 года меня назначили начальником, а 7 сентября была комиссия по передаче в аренду участка. Первый вице-мэр Ренат Макенов сказал, что должны поступить градостроительные документы и их надо включить в качестве дополнительных на рассмотрение комиссии», — сказал он.

Было принято решение выставить участок на торги, в газете дали соответствующее объявление. «Желающих оказалось двое. Во втором туре конкурса более высокую цену предложил Исмантаев — 1,45 миллиона сомов ежегодно за аренду участка», — добавил обвиняемый.

Потом, по словам Урмата Мурзаканова, его пригласил в мэрию и поручили найти покупателя.

«Но, так как участок большой, желающих не было. Зашел депутат БГК Байсалбек Эргешов, спросил, законно ли выдан участок, и сказал, что готов приобрести право аренды на один гектар. Я сообщил Ренату Макенову. Стороны договорились на $500 тысячах», — рассказал он.

После разделения нашелся еще один желающий взять участок по имени Кыяз. Фамилию обвиняемый не помнит. Достигнута договоренность о предоставлении 1,2 гектара за $450 тысяч.

«Кыяз установил срок, до которого внесет оплату. Но за несколько дней попросил еще время, так как не может собрать сумму. Я ответил, что данные вопросы не решаю. Тогда он обратился к Ренату Макенову», — сказал Урмат Мурзаканов.

Обвиняемый добавил, что все средства поступали траншами, он их передавал первому вице-мэру Ренату Макенову, а тот в свою очередь мэру Албеку Ибраимову.

Урмат Мурзаканов добавил, что после возбуждения дела по данным участкам к нему обратились покупатели с требованием вернуть деньги.

«Вместе с Ренатом Мукановым мы зашли к Албеку Ибраимову и сказали, что требуют оплату назад. Он заверил, что отдаст, но частями. Мне частями давали, и я обратно возвратил. Но Эргешову дали разрешение на строительство, и он отозвал свое требование», — сказал он.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.