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Общество

В Иссык-Кульской области две школы подключат к спутниковому интернету

В Иссык-Кульской области две школы подключат к спутниковому интернету. Об этом сообщает Государственный комитет информационных технологий и связи.

В рамках реализации концепции цифровой трансформации в Иссык-Кульской области проведены масштабные работы по интернетизации. Уже обеспечены возможностью доступа в интернет 189 школ из 191 (99 процентов). В двух школах Ак-Суйского и Джети-Огузского районов отсутствует техническая возможность оптоволоконного подключения. Совместно с партнерами прорабатывается вопрос их подключения к интернету через спутниковую связь.

Помимо общеобразовательных учреждений, возможностью доступа в интернет параллельно обеспечиваются другие государственные и муниципальные органы. Возможностью подключения к интернету обеспечиваются 85 объектов здравоохранения из 92 плановых и 59 айыл окмоту из 61.

Отдельно в рамках обеспечения полноценного функционирования Единого реестра преступлений и проступков (ЕРПП) ведется работа по подключению к интернету правоохранительных органов. Уже подключены 9 объектов Генеральной прокуратуры, 9 МВД КР, 2 ГСБЭП, 2 ГСИН, 17 Судебного департамента.
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