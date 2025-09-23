11:19
Борьба с мошенниками. Понятие «цифровые доказательства» введут УК и УПК КР

Министерство юстиции Кыргызстана инициирует внесение изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс о правонарушениях «в целях имплементации в национальное законодательство института цифровых доказательств, что обусловлено стремительным развитием цифровых технологий и их все более активным использованием в противоправной деятельности». Документ вынесен на общественное обсуждение.

«Интернет и цифровые технологии проникают во все сферы жизни, предоставляя новые возможности, но также создавая риски и угрозы. Бурное развитие телекоммуникационных технологий, рост количества цифровых устройств и расширение доступа к цифровым технологиям привели к увеличению количества киберпреступлений.

На сегодня фиксируются большое количество преступлений, связанных с мошенничеством, и иные виды противоправного использования цифровых технологий, направленных на нарушение прав граждан.

При таких условиях действующее законодательство КР недостаточно полно регулирует вопросы сбора, фиксации, обращения и использования цифровых доказательств. Отсутствие четких норм влечет риск признания таких доказательств недопустимыми и препятствует эффективному расследованию преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий», — говорится в справке-обосновании.

По мнению разработчиков, это свидетельствует о необходимости приведения законодательства в соответствие с вызовами времени и создания эффективного механизма использования цифровой информации в качестве доказательств в рамках уголовного судопроизводства и производства по делам о правонарушениях.

«Признание и надлежащее регулирование статуса цифровых доказательств являются ключевым условием для адекватного реагирования и противодействия преступной деятельности с использованием электронных технологий», — подчеркнули в Минюсте.

Отмечается, что внедрение цифровых доказательств в уголовное судопроизводство требует разработки четких нормативных правовых основ для обеспечения защиты прав граждан, соблюдения принципов справедливости, а также процессуальных требований допустимости, достоверности и относимости цифровых источников доказательств.

В связи с этим и инициируются изменения в законодательство.

Минюст считает, что определение и признание цифровых доказательств как самостоятельного вида доказательств наряду с вещественными и письменными в рамках уголовного судопроизводства и административного производства позволят устранить пробелы в регулировании, касающиеся процедур изъятия, хранения, осмотра, приобщения к делу и уничтожения электронных данных.
