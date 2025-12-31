Налоговая служба предложила интегрировать базы данных организаций и граждан

На обсуждение вынесен проект порядка интеграции информационных систем организаций и ведомств с информационной системой Государственной налоговой службы.

Документ разработали в целях реализации статьи 152 Налогового кодекса и определяет механизм обмена информацией между Налоговой службой и субъектами, располагающими данными об организациях и физических лицах.

Проектом предлагается утвердить единый порядок технической и информационной интеграции соответствующих систем с базами данных ГНС. Это позволит наладить системный обмен сведениями, повысить прозрачность налогового администрирования и сократить дублирование информации.

Согласно проекту приказа, после утверждения документ разместят на официальном сайте Налоговой службы и доведут до всех структурных подразделений центрального аппарата, территориальных управлений и госучреждения «Салык Сервис».