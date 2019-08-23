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Общество
Сюжет: Дело «Дастана» (36)

Суд над экс-мэрами. Почему подорожали специзделия ОсОО «Дастан Инжиниринг»

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

Суд перешел к допросу обвиняемых по эпизоду о поставке специальных изделий на ТНК «Дастан». Показания дала бывший гендиректор ОсОО «Дастан Инжиниринг» Асылкул Сасыбаева.

По версии следствия, в январе 2012 года тогдашний председатель правления ОАО «ТНК «Дастан» Албек Ибраимов и Сасыбаева заключили контракт на поставку специальных изделий по заведомо завышенной цене. В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере.

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Асылкул Сасыбаева сообщила, что учредителями ОсОО «Дастан Инжиниринг» были ТНК «Дастан» и гражданин Украины Сергей Шумов. По ее словам, первый контракт между ТНК «Дастан» и «Дастан Инжиниринг» на поставку специзделий был подписан в 2010 году.

«Я о нем узнала только после проверки Минэкономики. Стоимость контракта — $320 тысяч. В итоге он не был реализован. Председателем правления ТНК «Дастан» тогда был Алексей Ширшов», — сказала она.

Обвиняемая добавила, что второй контракт заключал уже Албек Ибраимов. Она рассказала, что ее руководитель Шумов в январе 2011 года по Skype передал указание пролонгировать договор.

«Уже когда зарегистрировали документ, он снова позвонил и сказал, что сумма изменилась и необходимо подготовить новый контракт. В марте 2011-го состоялась встреча Ибраимова и Шумова. После нее нам сказали готовить новый договор», — сообщила суду Сасыбаева.

Она отметила, что не знает, почему изменилась сумма контракта. «Со мной финансовые вопросы не обсуждали, я только готовила документы», — подчеркнула она.

По ее словам, когда она подписывала контракт, не видела Албека Ибраимова. «Его подпись уже стояла», — сказала Асылкул Сасыбаева.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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