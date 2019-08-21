«Безопасный город». В Бишкеке число ДТП снизилось на 52 процента

Вице-премьер-министр Жениш Разаков провел мониторинг работы автоматизированных информационных систем «Безопасный город» и «Единый реестр нарушений» (ЕРН). Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По данным Министерства внутренних дел, за 8 месяцев 2019 года в системе ЕРН зарегистрировано свыше 267 тысяч протоколов, начислено штрафов на 426 миллионов сомов.

Жениш Разаков отметил необходимость дальнейшего совершенствования системы ЕРН и поручил МВД интегрировать АИС «Безопасный город» с системой ЕРН в недельный срок.

По данным ГУОБДД, в рамках проекта «Безопасный город» зафиксировано более 400 тысяч нарушений ПДД, из которых оплачены около 178 тысяч на более 200 миллионов сомов. В Бишкеке на местах установки камер фото- и видеофиксации снижение дорожно-транспортных происшествий составило 52 процента. Снизились показатели по числу лиц, получивших травмы. В Чуйской области на местах установки аппаратно-программных комплексов число ДТП снизилось до 70 процентов.