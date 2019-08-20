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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (124)

Дело Атамбаева. Вопрос о продлении меры пресечения рассмотрит суд

В здании ГКНБ состоится выездное заседание коллегии Первомайского районного суда Бишкека, которая рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения Алмазбеку Атамбаеву. 

Как сообщил 24.kg адвокат бывшего президента страны Сергей Слесарев, он узнал о заседании только что, заранее его никто не уведомлял, а это нарушение УПК. В ГКНБ прибыл еще один защитник Замир Жоошев. 

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
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