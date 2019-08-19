32-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 15-летней родственницы, объявлен в розыск. Об этом сообщило ГУВД Чуйской области.
По данным милиции, 7 августа в ОВД Московского района с заявлением обратилась 48-летняя жительница Чуйской области, которая просила принять меры в отношении своего зятя А.Б., который с мая 2019 года вступал в половой контакт с ее несовершеннолетней дочерью 2003 года рождения.
В ГУВД отметили, что факт зарегистрировали по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК КР. Проводится досудебная проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза.
Подозреваемого вызвали на допрос, но после отпустили домой до выяснения всех обстоятельств. Но на повторный допрос он не явился.
Подозреваемого вызвали на допрос, но после отпустили домой до выяснения всех обстоятельств. Но на повторный допрос он не явился.
В ГУВД добавили, что изначально девочка отрицала факт полового контакта и только через несколько дней призналась и дала показания. В отношении подозреваемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск.