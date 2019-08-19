32-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 15-летней родственницы, объявлен в розыск. Об этом сообщило ГУВД Чуйской области.

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По данным милиции, 7 августа в ОВД Московского района с заявлением обратилась 48-летняя жительница Чуйской области, которая просила принять меры в отношении своего зятя А.Б., который с мая 2019 года вступал в половой контакт с ее несовершеннолетней дочерью 2003 года рождения.

В ГУВД отметили, что факт зарегистрировали по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК КР. Проводится досудебная проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемого вызвали на допрос, но после отпустили домой до выяснения всех обстоятельств. Но на повторный допрос он не явился.



В ГУВД добавили, что изначально девочка отрицала факт полового контакта и только через несколько дней призналась и дала показания. В отношении подозреваемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск.