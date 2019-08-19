Суд над экс-мэрами. Как земельный участок хозяев сменил

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

То адвокатов нет, то свидетелей

Заседание суда традиционно началось с опозданием. Отсутствовали адвокаты одного из подозреваемых. Судья объявил 10-минутный перерыв, затянувшийся почти на полчаса. После чего приступили к допросу свидетелей по эпизоду с выделением земельных участков в южной части города.

Напомним, кроме прочего, бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова обвиняют в коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. По делу о незаконной передаче земель также были задержаны первый вице-мэр столицы Ренат Макенов и начальник управления земельными ресурсами мэрии Бишкека Урмат Мурзаканов.

Обвинение интересовало, за сколько и на каких условиях продано право аренды на участок площадью 1,2 гектара возле ресторана «Ала-Тоо». Изначально обвиняемый, бывший владелец земли Эсенбек Исмантаев, купил 3,5 гектара. Он разделил участок на три части. И продал каждый по отдельности. Однако следствие сегодня интересует лишь один из них.

Свидетели озвучили сумму — $460 тысяч. Приобрели его три человека. Один из них — частный предприниматель Урмат Эсенбеков, который приобрел свою долю за $160 тысяч. Свидетель рассказал, что купить участок ему предложил знакомый по имени Дияз. Фамилию свидетель не озвучил, и суд не поинтересовался.

Еще две участницы сделки — Венера Шайлообекова и некая Бакыт эже. Последнюю еще не допросили. Шайлообекова же сообщила суду, что они вложили в бизнес по $150 тысяч. Деньги свидетельница передала через Бакыт эже, которая и предложила ей принять участие в проекте. По словам Шайлообековой, речь шла о строительстве школы.

Основания для отказа не было

Допросили также сотрудников управления земельными ресурсами и Бишкекглавархитектуры. Они рассказали порядок оформления земельных участков и процедуру оплаты градостроительных документов. Адвокат Сергей Слесарев обратился к прокурорам с просьбой задавать им вопросы как к свидетелям, а не как к специалистам, поскольку они могли поведать лишь подробности этой сделки и не давать оценку, насколько законны были их действия.

Прокуроры пытались узнать, было ли давление на сотрудников со стороны бывшего руководителя управления земельными ресурсами Урмата Мурзаканова.

Свидетель Маматов ответил, что бывший руководитель просил ускорить оформление справки о передаче права на аренду.

Из общего отдела нам поступили документы, причин для отказа в оформлении у нашего отдела не было. Свидетель Маматов

Он также признал, что по просьбе бывшего руководителя отнес пакет документов в общий отдел.

«Но я не знал, что это за документы», — сказал свидетель.

После допроса выяснилось, что вновь не обеспечена явка некоторых свидетелей. Процесс снова отложили.

Продолжить планируют после обеда, но известно, что адвокат Сергей Слесарев участвует в другом деле — о законности задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Юрист намерен просить перенести заседание на другой день.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.